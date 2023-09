A Barile torna “Tumact Me Tulez”, grande Festival dell’Aglianico del Vulture e prodotti tipici! Ecco il programma

Tutto pronto nella comunità arbereshe del Vulture per il Festival dell’Aglianico del Vulture e la Sagra Tumact Me Tulez promossa dalla Pro Loco Barile in programma sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre per le vie del centro storico barilese.

L’evento giunto alla 27 edizione realizzato con il Comune di Barile, Città del Vino e Città dell’Olio e il sostegno della Regione Basilicata e del Parco Naturale del Vulture inaugura la stagione delle sagre autunnali lucane.

Ricco è il programma delle due giornate della “Sagra d’Eccellenza” riconosciuta da Ente Pro Loco Italiane, che celebra l’Aglianico del Vulture Dop e il piatto tipico arbereshe “Tumact me Tulez” iscritto nei “Pat – Prodotto agroalimentare della tradizione” del Ministero delle Politiche Agricole.

A farlo sapere Rocco Franciosa, Presidente Pro Loco Barile Aps, il quale sottolinea:

“grazie al sostegno delle istituzioni, delle aziende agricole locali e delle imprese ed all’impegno dei soci volontari, portiamo avanti l’attività di valorizzazione turistica con una proposta culturale di grande rilevanza che punta ad attirare nel nostro borgo tanti turisti per far conoscere le peculiarità storiche, monumentali, ambientali ed enogastronomiche”.

Il Sindaco di Barile Antonio Murano ci tiene a rimarcare:

“siamo onorati di inaugurare da anni la stagione delle sagre autunnali lucane con la celebrazione del nostro rinomato vino Aglianico del Vulture e con l’attività di salvaguardia della tradizione arbereshe”.

La manifestazione promossa con il patrocinio dell’Apt Basilicata, dell’Alsia Basilicata, del Gal Lucus, del Club Unesco del Vulture e dell’Ente Pro Loco Italiane – Ministero del Turismo, avrà inizio sabato 30 settembre:

alle ore 15 presso la sede Pro Loco con l’inaugurazione della mostra fotografica “Dentro il paesaggio” di Marco Tancredi, Alessandro Sarli e Mariana Palese e in Viale Corrubia inizio “Giri a Cavallo” a cura di Saturday Ranch;

alle ore 16 inaugurazione mostra fotografica “Transumanza” di Rocco Giorgio presso Palazzo Frusci e convegno dal titolo “Aglianico del Vulture Dop, Olio Extravergine d’Oliva Dop, Prodotti Agroalimentari della tradizione e lo sviluppo del Parco Naturale del Vulture” e consegna da parte di Ente Pro Loco Italiane del marchio “Sagra d’Eccellenza”.

Alle ore 18 in piazza Dalla Chiesa accoglienza e benvenuto con balli e canti a cura del gruppo Folk Kroj dell’Associazione Intercultura, e poesie di Angela Rosa Nigro, Emilio D’Andrea e Renato Paternoster e animazione per bambini a cura della Fidas Barile con le Mascotte di Gio’ Animation.

Alle ore 19 inaugurazione dello stand piatto tipico PAT: “Tumact Me Tulez” a cura degli chef Franco Nastasia e Daniele Bracuto e dell’Enoteca di Ais Basilicata con: Cantina di Barile – Consorzio Viticoltori Associati del Vulture, Paternoster Tommasi Wine, Elena Fucci, Quarta Generazione, Terra dei Re, Solagna del Principe, Cantine Il Passo, Azienda Agricola Carnevale, Tenuta le Querce e Basilisco Vini.

Dalle ore 20 animazione musicale con Mirko Gisonte e Tinta Taranta musica popolare lucana e salentina in Largo Garibaldi e a seguire “Marco Marmora aka DJ Bléf”.

Domenica 1 ottobre

dalle ore 10 previste visite guidate al borgo antico con apertura stand enogastronomici ed esibizione musicale del gruppo folk della Pro Loco “Le Torri di Chiaromonte” con pranzo e degustazione del piatto tipico arbereshe “Tumact Me Tulez”.

Alle ore 16 presso la sala Consiliare in programma il convegno dal titolo “Turismo delle Radici: opportunità di sviluppo per i borghi” e presentazione del progetto Realverso Lucanum a cura della società Iinformatica.

Alle ore 18 in Largo Garibaldi esibizione musicale della Scuola di Organetto della Pro Loco Campomaggiore, a seguire concerto della Motus Band in Piazza Dalla Chiesa e concerto “I Migliori Anni – musica pop italiana” in Largo Garibaldi.

Di seguito la locandine con i dettagli.

