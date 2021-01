48enne del materano tenta di sfondare la porta di casa dell’ex moglie! Ecco cosa hanno scoperto i Carabinieri

Nel pomeriggio di ieri, 3 gennaio, a Grassano (MT), i Carabinieri della locale Stazione e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Tricarico (MT) hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 48enne del posto per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia in danno dell’ex moglie 43enne.

I militari, allertati sull’utenza di pronto intervento 112, si sono portati presso il domicilio della donna bloccando l’uomo mentre tentava di sfondare la porta di ingresso dell’abitazione.

Le successive verifiche hanno permesso di accertare continue minacce e violenze perpetrate da questi anche dopo la separazione, avvenuta nel 2015.

Espletate le formalità di rito, il 48enne è stato rinchiuso nel carcere di Matera.a

