La fortuna bacia la Basilicata con il 10eLotto.

Come riporta Agipronews, il colpo più ricco del concorso di sabato 18 gennaio 2025 sono stati 20mila euro vinti a Venosa, in provincia di Potenza, con un “9”.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 13,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 204,4 milioni di euro dall’inizio del 2025.