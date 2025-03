Vigili del fuoco di Matera presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia di Caserta. Ecco le foto

La sempre costante attività formativa dei Vigili del Fuoco del Comando di Matera ha visto l’invio, presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia di Caserta, nelle giornate del 25 e 26 marzo 2025, di personale VV.F. che ha contribuito allo svolgimento del corso di aggiornamento sulle nuove “Linee Guida per i Servizi di Polizia Stradale”.

In particolare è stato approfondito l’aspetto della sicurezza stradale e degli operatori del soccorso a seguito di mezzi in avaria o coinvolti in sinistri.

Al progetto hanno partecipato anche i responsabili della viabilità autostradale e i tecnici dell’A.N.A.S.

Si è trattato di un importante momento di dialogo nel quale la collaborazione, il confronto ed il coordinamento di tutte le componenti in campo hanno trovato riscontro nell’obiettivo di innalzare il livello della capacità di risposta durante gli scenari emergenziali sulle strade, a vantaggio della sicurezza di cittadini e operatori del soccorso.

Ecco le foto.