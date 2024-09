Viabilità e Basentana: “i lavori devono necessariamente andare avanti per garantire la sicurezza degli utenti della strada”. I dettagli

“Ieri, con il consigliere regionale Domenico Tataranno, alla presenza del sindaco di Pisticci, Domenico Albano, e del sindaco facente funzioni di Bernalda, Francesca Matarazzo, ho incontrato a Pisticci Scalo il Comitato SS 407 Basentana.

Abbiamo affrontato le criticità che numerosi titolari di aziende agricole del posto hanno segnalato per via dei cantieri in corso sulla statale e abbiamo presentato le opere da realizzarsi nell’immediato futuro.

Dopo aver ribadito che i lavori devono necessariamente andare avanti per garantire la sicurezza degli utenti della strada, bisogna anche dare ascolto alle istanze degli imprenditori dell’area”.

Così Pasquale Pepe, vicepresidente e assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti della Regione Basilicata.

“In merito al cantiere in corso e a quelli a venire – ha aggiunto Pepe – va verificata la possibilità di adeguarli alle esigenze delle aziende, in modo che non patiscano danni economici e logistici, armonizzando i tempi di intervento nei vari lotti per creare meno disagi possibili”.

Sul piano tecnico è stato precisato che:

“il nuovo svincolo per Marconia – ha spiegato Pepe – fa parte dei lavori di ammodernamento della SS 407, in fase di progettazione a cura della Struttura Territoriale Anas della Basilicata.

Gli interventi che interesseranno il tronco in agro di Pisticci sono stati finanziati dalla Regione con 24,2 milioni di euro e consistono nell’allargamento della piattaforma stradale, nella messa in sicurezza degli accessi a raso e nella realizzazione di rami di complanare per unire e convogliare gli accessi alla Basentana.

È previsto, inoltre, il potenziamento della viabilità locale a servizio dei fondi limitrofi alla statale, in modo da consentire l’accesso ai frontisti con la riduzione del numero di accessi a raso sull’arteria principale.

La progettazione e i relativi lavori sono già completamente finanziati dall’Accordo di Programma Anas-Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”.

Il nuovo svincolo di Marconia avrà un costo stimato di circa 4 milioni di euro e prevedrà un cavalcavia sulla 407 al chilometro 87+200 e la realizzazione di nuove rampe di svincolo che consentiranno tutte le manovre in sicurezza.

“La progettazione verrà completata a gennaio 2025 – ha concluso Pepe – e si prevede l’inizio dei lavori per maggio 2025. L’esiguità delle aree occupate consentirà la realizzazione dei lavori su terreni già in gran parte nella disponibilità dell’Anas”.