“Unione Popolare con de Magistris” si presenterà alle elezioni anche in Basilicata: ecco i candidati e il programma

Dopo aver doppiato il traguardo di oltre 50mila firme in tutta Italia e più di 1000 in Basilicata in soli 10 dieci giorni, nelle settimane di ferragosto, “Unione Popolare con de Magistris” formazione composta da movimenti e partiti di sinistra tra i quali Dema, Potere al Popolo e Rifondazione Comunista, si presenterà alle elezioni anche in Basilicata.

La lista, che ha come portavoce l’ex sindaco di Napoli Luigi di Magistris, si schiera come unica lista per la giustizia sociale e ambientale, contro l’agenda Draghi, contro la guerra.

Dopo aver superato gli scogli burocratici, i candidati e le candidate in Basilicata, saranno impegnati in una campagna elettorale in cui sarà data voce a chi in questi anni ha pagato il prezzo della pandemia e della guerra, è stato deluso dalle promesse di cambiamento, è stato escluso dal sistema.

Come ha commentato De Magistris in una nota:

“È un programma per la pace, per la giustizia sociale ed ambientale, per i diritti dei lavoratori, per gli studenti, per i pensionati, per la salute e l’istruzione, ritornando a prendersi cura delle periferie, contro chi devasta l’ambiente e in difesa dell’acqua pubblica, contro la corruzione , la grande evasione e contro tutte le mafie”.

Ma cosa c’è nel programma elettorale di Unione popolare, la lista guidata da De Magistris?

Unione popolare, la lista guidata dall’ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris, ha presentato il suo programma elettorale: ecco le principali proposte.

“L’Italia di cui abbiamo bisogno” questo è il titolo del programma di Unione popolare, la lista guidata dall’ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris che unisce diversi partiti e movimenti, come DeMa, Manifesta, Potere al Popolo e Rifondazione Comunista. Ci sono diverse proposte, divise in dodici capitoli:

Lavoro, lotta alla povertà, istruzione, ambiente e diritti sono solo alcuni degli ambiti toccati nel documento.

Ma anche il salario minimo, l’abolizione del Jobs Act e della legge Fornero.

Le tasse agli extra-profitti e la costruzione di nuovi alloggi pubblici.

Lo stop all’invio di armi e il superamento della Nato.

Investimenti in sanità pubblica, inclusa quella mentale.

La scuola dell’infanzia gratuita e più soldi per l’università e la ricerca.

Stop all’Autonomia differenziata e ristrutturazione della rete idrica.

Nazionalizzazione del settore energetico e trasporto pubblico a basso costo.

Rispetto degli accordi di Parigi e stop al consumo del suolo.

Basta delocalizzazioni industriali e più investimenti in cultura.

Patrimoniale e lotta all’evasione fiscale. Lotta contro le mafie, l’usura e il racket, contrasto alla corruzione.

Leggi contro il razzismo, contrasto alla violenza di genere e misure per la parità.

Sì a legalizzazione della cannabis ed eutanasia legale.

CANDIDATI “UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS”, BASILICATA, CAMERA UNINOMINALE

Ritunnano Vincenzo, classe 1965,coniugato con figli è agronomo nel settore del controllo e della certificazione delle produzioni agricole ed alimentari ottenute dall’agricoltura biologica.

CAMERA PLURINOMINALE

Ritunnano Vincenzo, classe 1965, coniugato con figli, è agronomo nel settore del controllo e della certificazione delle produzioni agricole ed alimentari ottenute dall’agricoltura biologica.

Renna Felicetta, 48 anni, Promotrice dell’ associazione culturale rete meridionalista Carta di Venosa .Dopo la licenza media ha lavorato,dal 1991, nel settore tessile e poi stagionalmente in quello turistico. Attiva da sempre nel sociale vicina alle persone e ai problemi territoriali. Attualmente inoccupata.

Dubla Giuseppe 54 anni, sposato, tre figli. Perito elettronico. Ha lavorato per 30 anni in Coopbox a Ferrandina, attualmente in fase di ristrutturazione industriale. E’ stato segretario cittadino di Rifondazione comunista a Ferrandina e consigliere comunale dal 2007 al 2011.

SENATO UNINOMINALE

Danilo Carbone, classe 1965, impiegato e attivista di lungo corso nelle lotte ambientali nel melfese.

Margherita Cossu, 45 anni, attivista politica fin da giovanissima, si è laureata in Lingue e ha lavorato per lunghi periodi in Italia e all’estero. Dal 2007 è insegnante nella scuola dell’infanzia dopo 15 anni di precariato.

Ecco i dettagli del Programma.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)