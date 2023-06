Un successo le selezioni di Miss Italia per la bellissima Arianna Tufo del materano! Complimenti

Arianna Tufo da tempo si è trasferita a Matera per ragioni di lavoro dove opera nel settore turistico.

Nata 26 anni fa in un piccolo paesino dell’entroterra materano, San Mauro Forte, da Tranquillo e Maria Rosaria.

Ha conseguito nel 2015 il diploma in “Servizi Commerciali”.

Gli studi avrebbero potuto continuare all’università, ma poi i sogni sono cominciati a fuoriuscire dallo scrigno in cui li aveva rinchiusi.

Per perseguire gli stessi si ha iniziato a lavorare come barista/cameriera nel paese d’origine in un ristorante insieme alla famiglia ed al fidanzato.

E sì i traguardi della vita è bello raggiungerli con il sudore della propria fronte, rendendosi indipendenti.

Il suo sogno nel cassetto?

La musica ed il cinema.

Grande anche la passione per lo sport ed in particolare per la corsa.

Un fisico atletico e sodi muscoli sono frutto di un costante allenamento giornaliero.

Nel tempo libero, oltre lo sport studia lingue, lo spagnolo soprattutto.

Altra passione la recitazione e perciò lo scorso anno si è iscritta all’Accademia Lumière portando a termine il corso di recitazione.

L’hobby preferito è la fotografia.

Adora stare sia dietro che davanti alla macchina fotografica.

Da prima stupita, ma immediatamente contenta per la sorpresa del fidanzato Giuseppe di iscriverla, a sua insaputa, al più famoso concorso di bellezza italiano “Miss Italia”.

Il 2 giugno ha meritatamente acquisito a Policoro la fascia di “Miss Framesi” qualificandosi per le prossime selezioni.

Nell’occasione ha dichiarato:

“Sono rimasta stupita ma soprattutto contenta, questo percorso mi aiuta a conoscermi meglio, nella vita non si smette mai di conoscersi.

Partecipando ti rendi conto di quanta sicurezza in se stessi si possa acquisire.

La fascia Miss Framesi mi ha regalato una gioia e per me vale tanto.

La metto nel cassetto dei miei piccoli traguardi di vita.

Una cosa bella è fare conoscenza di gente nuova e di situazioni nuove.

Ringrazio Maria Carmen Martorana per avermi concesso l’opportunità di partecipare e, incrociando le dita, di continuare il percorso.

Il messaggio che voglio lanciare ad altre ragazze che come me che sognano di iniziare questo percorso è quello di non sentirvi mai giudicate, e soprattutto di non mollare, le cose belle arrivano solo a chi non demorde mai.

Questo ho imparato.”

A questo punto non possiamo che augurare il meglio alla nostra bellissima Arianna.

