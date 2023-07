Tursi: questa piazzetta sarà intitolata al Generale Dalla Chiesa, ucciso da Cosa Nostra. I dettagli

Si svolgerà domenica 30 Luglio a partire dalle 18:30 la IV Giornata della Legalità organizzata dal Comune di Tursi in collaborazione con l’APS “Polizia Locale” Basso Sinni-Metapontino, per mantenere viva l’attenzione sul tema della legalità, della giustizia e dell’uguaglianza sociale sui nostri territori.

La manifestazione, istituita nel 2016 dall’amministrazione comunale grazie ad un’idea del Portavoce del Sindaco Salvatore Cesareo, ha visto nel corso di questi anni giungere nella città di Pierro personalità di rilievo nazionale impegnate nella lotta alla criminalità organizzata.

Dopo lo stop dovuto alla pandemia, quest’anno grazie alla collaborazione dell’associazione Polizia Locale Basso Sinni-Metapontino, si è voluto intitolare una piazzetta antistante la casa comunale al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso da Cosa Nostra insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all’agente di scorta Domenico Russo il 3 Settembre 1982.

Contestualmente sui gradini di accesso all’entrata principale del Municipio, verranno realizzati delle targhe commemorative di alcune vittime di mafia per sensibilizzare non far dimenticare all’opinione pubblica l’importanza del sacrificio patito dai servitori dello Stato.

Alla cerimonia prenderanno parte autorità civili, militari, religiose e politiche con il coinvolgimento anche dei comuni limitrofi e di tutte le forze armate presenti sul territorio.

Un bel momento di confronto e di promozione dei principi della legalità a cui è di fondamentale importanza partecipare e diffondere il più possibile il messaggio positivo.

Di seguito la locandina con i dettagli.

