Tursi, Irsina, Marsicovetere e tanti altri comuni insieme per valorizzare bellezze ed eccellenze lucane! Ecco il progetto

Si è svolta nella serata di Venerdì 20 Maggio nella sala conferenze Padre Minozzi di Policoro l’incontro istitutivo del Centro Studi Laboratorio di Idee per la Basilicata ideato e voluto fortemente dal Sindaco di Tursi Salvatore Cosma, dal già consigliere regionale Aurelio Pace e dai Sindaci di Irsina e Marsicovetere Nicola Morea e Marco Zipparri, con la partecipazione di tanti altri Sindaci, amministratori locali, società civile, mondo dell’imprenditoria e dell’associazionismo.

Alla serata, moderata dal Dott. Manuel Perrotta, sono intervenuti diversi primi cittadini delle comunità lucane sia della provincia di Potenza che di quella di Matera che non hanno fatto mancare il loro sostegno all’iniziativa che ha come obiettivo principale quello di riportare al centro le bellezze della Basilicata e le sue eccellenze, riscoprendo e valorizzando i territori attraverso proposte lungimiranti che consentano una visione programmatica ed ottimistica del futuro.

Visione questa che è venuta sempre meno nel corso degli anni e che con la pandemia è andata ancora aggravandosi con un sempre più diffuso malcontento generale.

Soddisfatti tutti i promotori dell’iniziativa.

Dopo l’incontro il Sindaco di Tursi, Salvatore Cosma, ha commentato:

“È stato un grande onore e un immenso piacere ricevere tanti amici, amministratori e componenti della società civile, nell’incontro augurale per la nascita del centro studi e laboratorio di comunità per i nostri territori.

Abbiamo discusso e ci siamo confrontati su temi, futuro e progettualità condivise da mettere in campo per una Basilicata migliore.

Il primo tassello è stato posto.

Adesso bisogna continuare a costruire un futuro migliore per le nuove generazioni e per una Basilicata da vivere senza mollare di un centimetro.

Sono sicuro che con il lavoro di squadra riusciremo a centrare grandi obiettivi ridando splendore alla nostra meravigliosa terra di Basilicata“.

Il già Consigliere Regionale Aurelio Pace ha poi affermato:

“Un centro studi, oggi, nasce come comunità pensante che, oltre a teorizzare, mira ad agire, a mettere in campo una serie di proposte, iniziative ed intuizioni volte a fare programmazione nella nostra terra e per la nostra terra, mettendo assieme energie fervide di coraggio e di visione.

Il ruolo dei partiti resta indispensabile nella formazione della futura classe dirigente ma un centro studi è un organismo in grado di recuperare tutti coloro che hanno perso fiducia nelle organizzazioni politiche e che resterebbero fermi anziché mettere in campo le loro competenze per la Basilicata del prossimo futuro.

Questo nascente progetto vuole mettere a sistema energie e porle sinergicamente in relazione con il territorio, dando valore alla grande capacità del fare dei Sindaci e portando avanti il valore fondante ed indispensabile della Cultura e della Bellezza“.

Nicola Morea, sindaco di Irsina, ha poi dichiarato:

“Sono felice di partecipare alla nascita del Laboratorio.

Ritengo indispensabile un luogo di pensiero, di riflessione, di proposta.

Il Laboratorio deve essere un incubatore di idee che, partendo dall’analisi dei problemi e delle difficoltà della nostra terra, possa portare alla elaborazione di proposte per lo sviluppo della Basilicata.

Noi, Sindaci e cittadini, ci siamo, con le nostre storie, le nostre esperienze e con la voglia di contribuire, insieme a tutti coloro che vorranno partecipare, a far crescere la Basilicata.”

Il sindaco di Villa d’Agri-Marsicovetere, Marco Zipparri, ha poi detto:

“Ho partecipato con grande onore ma soprattutto con la volontà di poter incontrare gli stakeholder del territorio metapontino, un’area di importanza strategica per la Basilicata e per il mezzogiorno.

Agricoltura, ambiente, turismo, risorse idriche ed energetiche sono e saranno alla base del dibattito che alimenterà gli incontri del Laboratorio che tutti insieme abbiamo voluto inaugurare.

Ascolto, dialogo e confronto sono alla base degli asset che un gruppo di Sindaci e di amministratori della Basilicata provano a mettere in campo facendo squadra e includendo la cittadinanza attiva in uno alla associazioni di categoria per una partecipazione dalla quale già emergono diversi ed importanti spunti di riflessione in diverse aree interne dei territori delle due Province.

Tutti insieme Sindaci e cittadini proveranno a concentrare all’interno del Laboratorio quelle azioni di sviluppo concreto tenendo conto che la vera ripresa della nostra Regione passerà attraverso l’utilizzo delle risorse provenienti dal PNRR, senza mai dimenticare che la Basilicata da oltre un ventennio percepisce royalties e dunque risorse ‘straordinarie’ rivenienti dallo sfruttamento delle risorse energetiche utili al miglioramento della qualità della vita dei Lucani tutti!”.