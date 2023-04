Tricarico: appuntamento imperdibile per gli appassionati di Moto da Enduro! Ecco l’evento in programma

Al via un importante weekend ricco appuntamenti che vedrà il Comitato Regionale Uisp di Basilicata impegnato nella provincia potentina e materana.

Si parte domani 23 aprile con la prima tappa del campionato “Trail al Sud 2023”, che quest’anno comprenderà 5 date fino all’appuntamento finale in programma il 24 settembre a Matera.

Il comitato regionale e il settore di attività Uisp Atletica intendono promuovere questa disciplina nell’intero territorio regionale: infatti il trail, da sempre, è una delle specialità di punta della Uisp per via della sua caratterizzazione legata all’ambiente, al rispetto della natura e all’attività all’area aperta.

Domenica, alle ore 9.30, ci sarà l’“Avigliano Trail” che si estende su un percorso di 16 km. «Sarà una fantastica giornata di sport con la nostra corsa in montagna. Per noi è la seconda edizione.

Ci saranno 700 metri di dislivello positivo con partenza da Avigliano centro. Attraverseremo le vie cittadine antiche verso il monte Caruso, che è la nostra montagna più alta.

L’evento sarà impreziosito anche da attività di promozione sportiva per grandi e piccini, oltre a un momento riservato ai “Kids”, bambini dai 5 ai 12, suddivisi in tre categorie, con tre percorsi differenti nel centro», ha dichiarato Emilio Pagnotta, presidente “Outdoor Club Avigliano”, con cui il settore Uisp condivide l’organizzazione della prima tappa stagionale.

A Tricarico, già al centro dell’attenzione in queste ore per le celebrazioni scotellariane, sempre nella giornata di domenica 23 aprile, si terrà la seconda edizione della “Motocavalcata Nazionale Off Road Città di Tricarico”, organizzata dalla Asd Tricarico Bikers.

Dopo il successo dello scorso anno, il presidente Rocco Novellino e l’intero staff hanno riproposto l’appuntamento per cui si prevede una grande partecipazione di pubblico, proveniente anche dalle regioni limitrofe del Sud Italia.

Ha commentato il presidente dell’Asd Tricarico Bikers, Novellino:

“Speriamo che le condizioni meteo siano favorevoli per una giornata all’insegna del divertimento.

Il percorso, di 90 km in fuoristrada, è davvero molto entusiasmante in quanto costituito da sottoboschi, trattori, mulattiere e attraversamenti di guadi“.

Grande sostegno da parte del settore Motorismo Uisp di Basilicata, presieduto dal responsabile Nicola Di Pede.

