Tragico incidente nel materano: un giovane ha purtroppo perso la vita, un altro trasportato in elisoccorso in ospedale

Le squadre dei Vigili del Fuoco di Matera nel giorno di Pasqua, 20 Aprile 2025 sono state impegnate nel portare soccorso in un tragico incidente.

Il personale di Ferrandina (MT) è intervenuto nel Comune di Pisticci, in C. Da Madonna delle Grazie, alle ore 18:40 circa, per un incidente stradale, che ha coinvolto una motocicletta Agility 125 con a bordo un ragazzo ed una ragazza, ed una Lancia Musa, con un occupante al suo interno.

Nell’impatto ha perso la vita un giovane nato a Bari nel 2007, residente a Pisticci, che era alla guida della motocicletta.

La passeggera, nata a Policoro (MT) nel 2006, residente a Pisticci, è stata trasportata in “codice rosso”, dall’elisoccorso del 118, presso il nosocomio San Carlo di Potenza.

L’uomo alla guida della vettura, nato a Pisticci nel 1993, residente a Pisticci, ha riportato contusioni.

Sul posto sono intervenute n. 2 ambulanze del 118, una di Bernalda (MT) ed una di Marconia (Pisticci – MT), n. 2 pattuglie dei Carabinieri, una di Marconia ed una di Pisticci, questi ultimi stanno curando le indagini, e la pattuglia del Commissariato di Pisticci.