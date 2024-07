Torna a Montescaglioso il “calcio Balilla umano”! Il programma

Il 19 Luglio dalle ore 19.15 torna a Montescaglioso il “calcio Balilla umano”, torneo organizzato dalla Pro Loco presieduta da Valentino Didio in collaborazione con “U Piatt pront”.

Teatro del particolarissimo torneo sarà viale Giovanni XIII dove verrà installato un gonfiabile che simulerà il più classico dei biliardini di calcio balilla, all’interno del quale si sfideranno due squadre alla volta, entrambe composte da cinque persone con un eta’ minima di 15 anni e con al massimo due riserve pronte a subentrare.

Le squadre iscritte sono 10: Pro Loco Montescaglioso, U piatti pront, Birra Real, I Cucu, Rocc Scialp For president, F.C. Bomba, F.C Pony, Vincere e vinceremo, Sex on the Bobo, Come va va.

Il torneo prevede due gironi da cinque squadre; passano ai quarti di finale le prime quattro di ogni girone poi semifinali e finale. L’ animazione sara’ a cura di Dj Raffy

La Pro Loco, dunque, torna protagonista con una manifestazione goliardica e suggestiva, che si ripromette di esaltare il calcio balilla reinterpretato da persone in carne ed ossa.

Merito della Pro Loco che nelle prossime settimane sempre in ambito sportivo presenterà una mostra permanente “Storia del calcio montese” dal 3 al 22 agosto.

Sarà una giornata ci spiega il presidente Valentino Didio per le squadre e tutti gli sportivi molto dinamica in vista della quale l’ attesa è già spasmodica a conferma che Montescaglioso ha voglia di divertirsi e divertire per vivere un’ estate comunque legata allo sport alla cultura ed al divertimento che come la laboriosità fa parte del dna di questo popolo e di questa città.

Di seguito la locandina con i dettagli.