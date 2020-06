Traffico bloccato, nel tardo pomeriggio di oggi, lungo la Matera-Metaponto.

Pare che gli automobilisti abbiano sopportato una coda di circa 20 chilometri.

Non una novità per la strada in questione, soggetta a questo tipo di problematica da molti anni.

Tanti i cittadini che, stanchi, chiedono a gran voce le 4 corsie.

Qual è la soluzione secondo voi?a

