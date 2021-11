Splendida Abbazia del materano protagonista in TV! I dettagli

La città di Montescaglioso (MT) sarà protagonista di un nuovo programma tv sul Sky.

A dare la notizia il Sindaco, Vincenzo Zito:

“In data 29 settembre avevamo annunciato che presso la nostra Abbazia erano state effettuate le riprese di ‘Italia Opera Talent’, show televisivo di Sky dedicato ai giovani cantanti lirici che andrà in onda in diversi Paesi del Mondo, dalla Cina agli Stati Uniti passando per l’Australia.

Ieri sera ho partecipato all’ultima registrazione del programma presso il Teatro Stabile di Potenza.

Manca poco e da dicembre sul canale Sky Explorer 126 andrà in onda una puntata con la nostra Abbazia di San Michele Arcangelo protagonista”.

Ecco alcune foto che mostrano le riprese fatte sul posto.

