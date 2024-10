Sopralluogo su questo tratto della Basentana: i dettagli

“Abbiamo compiuto un sopralluogo, come Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati lungo la strada statale Basentana all’altezza degli svincoli per Pisticci e la frazione di Marconia per fare il punto sullo stato dell’arte dei lavori portati avanti dall’Anas per la messa in sicurezza dell’importante arteria.

Si tratta di interventi assolutamente necessari lungo un’arteria così importante e trafficata che però in questo momento stanno creando non pochi problemi alle attività produttive della zona in special modo quelle agricole che insistono in quel tratti e in numero decisamente considerevole”.

È quanto fa sapere il deputato Aldo Mattia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici, al termine del sopralluogo e dell’incontro con il sindaco di Pisticci, Domenico Albano.

Conclude il deputato:

“Ho chiesto ad Anas celerità sui tempi di chiusura dei lavori e soprattutto un’attenzione particolare affinchè si consideri la possibilità di creare percorsi che non dividano in due le aziende agricole.

Nei prossimi giorni incontrerò gli imprenditori agricoltori e i cittadini della zona per un ennesimo confronto sulla questione”.

Ecco le foto.