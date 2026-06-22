“Senti come mi sento”: a Policoro l’evento inclusivo firmato AISM

L’AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla si presenta ufficialmente al territorio e alla comunità di Policoro con un evento pubblico all’insegna del confronto, della sensibilizzazione e dell’impegno istituzionale.

Sabato 27 giugno, a partire dalle ore 17:30, lo Spazio Espositivo del Casalino Comunale (Borgo Casalini, Viale Salerno) ospiterà l’incontro “InformAISM: AISM si presenta al territorio”, un appuntamento a ingresso libero aperto a tutta la cittadinanza.

L’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Policoro, rappresenta un momento cruciale per accendere i riflettori sulla sclerosi multipla e per consolidare la rete di supporto locale per le persone con SM e i loro caregiver.

Il pomeriggio si aprirà alle 17:30 con l’accoglienza dei partecipanti, seguita alle 18:00 dai saluti istituzionali a cura del Sindaco di Policoro, Enrico Bianco.

Successivamente si proseguirà con la presentazione ufficiale di AISM e della nuova Agenda della SM 2030, il piano strategico che definisce 4 macro-obiettivi, 14 priorità e 88 azioni concrete da realizzare entro il 2030 per garantire il diritto alla salute, alla ricerca, all’inclusione e all’autodeterminazione delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate.

L’intervento sarà curato dal Consiglio Direttivo Provinciale AISM Matera, rappresentato dal segretario della sezione AISM di Matera Francesco Gucci e dal Vicepresidente Francesco Morcinelli.

Nel corso di questo spazio si terrà un atto fortemente simbolico e concreto: la sottoscrizione della Carta dei Diritti da parte dell’Amministrazione Comunale di Policoro, a testimonianza del comune impegno per l’abbattimento delle barriere e la tutela dei cittadini più vulnerabili.

Infine, la parola passerà a chi vive il territorio giorno per giorno, con le testimonianze dirette dei volontari attivi a Policoro, Pietro Liuzzi e Anna Luisa Ferraiuolo.

Alla fine della conferenza, i presenti potranno partecipare al laboratorio esperienziale “Senti come mi sento”, un’iniziativa ad alto impatto emotivo che permette di comprendere da vicino, attraverso speciali ausili, i sintomi e le difficoltà quotidiane vissute da chi convive con la sclerosi multipla.

La serata si concluderà con un aperitivo di networking e condivisione.

L’obiettivo dell’incontro è chiaro: promuovere un mondo libero dalla SM, un traguardo che l’associazione persegue fermamente al grido di “AISM. Insieme. Una conquista dopo l’altra”.

Di seguito la locandina con i dettagli.