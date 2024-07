Scanzano Jonico: “Le mareggiate continuano a togliere metri di sabbia anche in altri tratti della costa mettendo in seria difficoltà anche gli operatori turistici”. La denuncia

Giusy Rocco, Segretaria Circolo PD di Scanzano Jonico, in una nota dichiara:

“La sottoscritta Giusy Rocco in qualità di segretaria del circolo del Partito Democratico pone alla Vostra cortese attenzione quanto segue.

È ormai nota la situazione di emergenza che coinvolge in particolare modo il tratto costiero del Lido Terzo Madonna a Scanzano Jonico, che vede un sempre più costante fenomeno di erosione costiera.

Nel 2017 la Regione Basilicata stanziò oltre 16 milioni di euro per la realizzazione di interventi finalizzati alla mitigazione dell’erosione costiera, di cui 7,5 milioni destinati alla sola località di Terzo Madonna.

A dicembre 2022 il governo regionale “definanziò” questo intervento.

Ancora, a seguito di una interrogazione presentata lo scorso 21.11.2023 dall’On. Vincenzo Amendola, il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Sebastiano Musumeci ha affermato che “non sono presenti progetti di contrasto al dissesto idrogeologico ricadenti in Comune di Scanzano Jonico e in attesa di finanziamento da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.” (cit.).

L’area interessata nello specifico si trova quindi in una situazione di forte rischio, mettendo in pericolo lo sviluppo economico e sociale dell’area, nonché creando forti preoccupazioni negli abitanti e imprenditori agricoli della zona, che temono il rischio di esondazione che provocherebbe ingenti danni alle abitazioni e alle colture agricole circostanti.

Non si può poi anche non sottolineare come l’intero tratto costiero di Scanzano Jonico stia subendo preoccupanti modifiche.

Le mareggiate continuano a togliere metri di sabbia anche in altri tratti della costa mettendo in seria difficoltà anche gli operatori turistici.

É un fenomeno, quello della erosione costiera, che non può più essere sottovalutato e che richiede un immediato e programmato intervento“.