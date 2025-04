Scanzano Jonico: altri 200000 euro per mettere in sicurezza la costa. Le parole del Sindaco

In una nota il Sindaco di Scanzano Jonico Pasquale Cariello:

“L’erosione costiera in località Terzo Madonna di Scanzano jonico, è sempre stato uno dei problemi più attenzionati negli ultimi anni.

Oggi, vi comunichiamo che, grazie al Commissario per il dissesto idrogeologico, l’avv. Gianmarco Blasi e al Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, sono stati finanziati altri 200 mila euro per mettere in sicurezza la costa e siamo in stretto contatto nel verificare tutto il lavoro della progettazione per i 7,5 milioni di euro che serviranno per mettere fine a questo annoso problema che attanaglia la nostra città.

Ringraziamo il Commissario Blasi che seguirà con noi l’evolversi di questo progetto ambizioso e necessario per la difesa della nostra comunità”.