“Salviamo la Biblioteca Provinciale di Matera”! Ecco la petizione

“Salviamo la Biblioteca Provinciale “Tommaso Stigliani” di Matera”: è con questo titolo che è stata lanciata la petizione su Change.org da un cittadino che in poche ore ha raccolto oltre 800 firme.

Si legge nel testo:

“La Biblioteca Provinciale “Tommaso Stigliani” di Matera, una delle più importanti del Meridione, è a rischio chiusura.

Attualmente conta circa 400.000 volumi, numerose testate di periodici, 30.000 libri rari e di pregio dal sec. XVII al XIX, 950 cinquecentine, 95 incunaboli, 100 manoscritti e 40 pergamene.

La chiusura di una biblioteca – piccola o grande che sia – rappresenta un vulnus insanabile per la comunità, in grado di provocare lacerazioni profonde nel tessuto sociale.

Le biblioteche sono beni imprescindibili, patrimonio inestimabile, sono infrastrutture sociali, presidi di welfare culturale e di equità sociale, camere di compensazione per ridurre le disuguaglianze, fonti a cui attingere per accrescere le conoscenze, luoghi d’incontro e di cittadinanza attiva, presidi di prossimità in grado di incidere sul benessere e la qualità della vita di ogni cittadino.

Invitiamo tutti voi a firmare la petizione per scongiurare la chiusura della Biblioteca Provinciale “Tommaso Stigliani” di Matera. Grazie“.

LINK ALLA PETIZIONE:https://www.change.org/p/salvate-la-biblioteca-provinciale-t-stigliani-di-matera?