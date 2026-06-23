Salute Mentale, a Matera un Convegno di alto valore scientifico: l’iniziativa

L’Azienda Sanitaria Locale di Matera, in collaborazione con la Sezione Basilicata della Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva (SITCC), promuove il convegno dal titolo “La Psicopatologia tra paradossi mentali e processi interpersonali – Dialoghi Cognitivisti”, in programma il prossimo 27 giugno 2026, dalle ore 9 nell’Auditorium dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività di aggiornamento e formazione continua rivolte ai professionisti della salute mentale e rappresenta un’importante occasione di approfondimento scientifico sui più recenti sviluppi della psicoterapia cognitiva e della ricerca psicopatologica.

Interverranno:

il Professor Francesco Mancini e il Professor Antonio Semerari, tra i maggiori esponenti del cognitivismo clinico italiano, autori di rilevanti contributi scientifici nell’ambito della comprensione dei processi psicopatologici, del funzionamento mentale e delle dinamiche interpersonali.

La loro partecipazione offrirà ai professionisti presenti un’opportunità di confronto qualificato su modelli teorici e applicazioni cliniche che hanno contribuito in modo significativo all’evoluzione della psicoterapia cognitiva contemporanea.

Nel corso della mattinata saranno proposte due lectio magistralis dedicate ad alcuni temi centrali della clinica attuale: i paradossi della psicopatologia e il ruolo dei processi interpersonali e degli stati mentali nell’organizzazione della sofferenza psicologica.

Il confronto tra i due relatori consentirà di approfondire prospettive teoriche e cliniche complementari, favorendo una riflessione multidisciplinare sui principali aspetti della presa in carico e del trattamento del disagio psichico.

L’evento conferma l’impegno dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera nella promozione di iniziative formative di elevato valore scientifico, finalizzate al consolidamento delle competenze professionali e al miglioramento della qualità dei servizi rivolti alla cittadinanza.

Il convegno è rivolto a psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, medici, operatori della salute mentale e a tutti i professionisti interessati ai temi della psicopatologia e della psicoterapia cognitiva.

Di seguito la locandina con i dettagli.