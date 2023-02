Riunito il tavolo Ferrosud Matera: “soddisfazione per i passi in avanti compiuti”. Queste le ultime notizie

Riunito il tavolo Ferrosud presso la sede di Confapi Matera.

Confapi Matera fa sapere:

“Il 22 Febbraio incontro presso la Regione a Matera.

Si è tenuto questa mattina, presso la sede di Confapi Matera, alla presenza dei Sindacati (FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL) un incontro nell’ambito della procedura di cessione del compendio aziendale della Ferrosud Spa in A.S.

Al termine dell’incontro, in cui sono stati affrontati vari temi riguardanti la tutela occupazionale dell’intero organico in forza alla Ferrosud, le parti hanno espresso soddisfazione per i passi in avanti compiuti nell’interesse di tutti.

La Regione Basilicata si è impegnata a convocare le parti per il prossimo 22 febbraio, presso la sede di Matera, per addivenire alla definitiva chiusura di una vertenza ormai decennale”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)