Realizzare complanari da Nova Siri fino a Policoro: questi gli aggiornamenti

Questa mattina l’assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, ha incontrato, a Potenza, i sindaci di Nova Siri, Policoro e Rotondella, alla presenza dei referenti di Anas e del consigliere regionale Domenico Tataranno.

Ha spiegato Pepe:

“Assieme ai responsabili degli uffici del Dipartimento Infrastrutture abbiamo fatto un’attenta analisi relativa alla pianificazione e alla realizzazione delle complanari che da Nova Siri arriveranno fino a Policoro, con il successivo prosieguo per Scanzano Jonico.

Abbiamo approfondito il contenuto della relazione preliminare rispetto all’importo complessivo che, per entrambi i lotti, si aggira intorno ai 10 milioni di euro”.

La progettazione per i due interventi richiede un finanziamento di circa 800mila euro.

Ha commentato l’assessore:

“Sono infrastrutture complesse e importanti per tutta la costa sia per il comparto turistico sia per quello produttivo.

L’incontro è stato utile per ascoltare le esigenze del territorio, per tenerne conto nella fase progettuale.

Stiamo lavorando alla pianificazione di queste infrastrutture e continueremo a farlo di concerto con il presidente Bardi e di tutta la Giunta regionale.

A breve, sempre con Anas, terremo un nuovo incontro sul posto con i sindaci”.