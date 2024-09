Provincia di Matera: passaggio di consegne tra il facente funzioni, Emanuele Pilato, e il Presidente eletto, Francesco Mancini. Ecco i dettagli

Terminate le operazioni di voto e scrutinio, ufficializzata l’elezione del nuovo Presidente stamane nel palazzo della Provincia di Matera c’è stato, anche formalmente, il passaggio di consegne tra il facente funzioni, Emanuele Pilato, e il Presidente eletto, Francesco Mancini.

Nel corso della cerimonia, sobria e informale, Mancini ha sottolineato “l’importanza della continuità e della collaborazione con chi mi ha preceduto.

Ringrazio Emanuele Pilato con il quale in questi mesi mi sono sempre interfacciato con spirito istituzionale e collaborativo, ricevendone in ogni momento piena disponibilità.

A lui e a chi mi ha preceduto un grande ringraziamento per quanto fatto.

Sicuramente il mio mandato da Presidente sarà caratterizzato da tre punti cardine: ascolto, sinergia e operatività per far sì che realmente la Provincia sia la casa dei comuni”.

Infine, un accenno all’esito del voto:

“Ho già avuto modo di sottolineare quanto la sfida elettorale con Giuseppe Arturo De Filippo sia stata intensa e corretta, ma mi preme anche ringraziare tutti quegli amministratori che mi hanno sostenuto, consentendomi di prevalere in questa tornata elettorale.

Adesso, però, è tempo di metterci al lavoro”.

Pilato ha augurato a Mancini buon lavoro.

“Sono certo che il Presidente neo eletto saprà essere concreto, attento alle necessità dei territori e alle priorità che gli verranno sottoposte.

Per quanto mi riguarda è stato un grande onore ricoprire la massima carica della Provincia di Matera e voglio ringraziare tutti i consiglieri, compreso ovviamente Mancini, il personale dell’Ente e gli amministratori locali i quali in questo trimestre non mi hanno mai negato ascolto, attenzione e condivisione, che ho cercato di restituire.

Per quanto mi riguarda la Provincia di Matera ha un grande futuro”.