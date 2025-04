A Matera Primo maggio all’insegna della fede e dello sport. Ecco il programma

“Un Primo Maggio intenso, ricco di devozione, sport e divertimento quello che attende la Parrocchia di San Giuseppe Artigiano e chiunque vorrà prendere parte alle iniziative legate al Santo di cui la Chiesa in via degli Aragonesi a Matera porta il nome”.

Questa la giornata piena di attività, proposta dal Comitato Territoriale di Matera del Centro Sportivo Italiano, che ha sede proprio presso l’Oratorio della Parrocchia di San Giuseppe Artigiano, che in occasione del primo maggio festeggerà la ricorrenza assieme ai rappresentanti del mondo del lavoro.

Primo appuntamento alle ore 8:00 del mattino nel piazzale antistante la Parrocchia di San Giuseppe Artigiano in via degli Aragonesi, dove dopo i saluti di rito prenderà il via l’iniziativa SporTiAmo una giornata ecologica, dedicata alla camminata e alla ciclopasseggiata, in collaborazione con le società Muoversi Insieme e Bici Club Matera “Adriano Pedicini”.

Un percorso che toccherà viale Italia, via Ettore Majorana, via Dante e via Parini, passando da via Umbria, via Lazzazzera, via Istia e via Marconi, via San Pardo e via don Luigi Sturzo, arriverà sino a via Gravina, via Sallustio, via Mattei, via Trabaci e via Conversi.

Il percorso terminerà nela Zona Paip su via Giardinelle, via delle Arti e via 1° maggio, dove ha sede la ditta Centrotermico, che ospiterà alle ore 11:00 la celebrazione della Santa Messa per il mondo del lavoro, presieduta da Sua Eminenza Monsignor Salvatore Ligorio, Arcivescovo Emerito della Diocesi di Potenza-Marsico Nuovo-Muro Lucano e già Arcivescovo della Diocesi di Matera-Irsina.

Dalle ore 9:00, invece, per chi non volesse passeggiare o pedalare, l’appuntamento è direttamente presso la ditta Centrotermico di Matera, in via 1° Maggio 33 A (zona Paip 1), dove i volontari del Comitato di Matera del Centro Sportivo Italiano allestiranno campi di tennistavolo e calcio balilla, e dove ci si potrà sfidare aspettando l’arrivo degli altri atleti e appassionati.

Sfide che saranno aperte a tutti, grazie alla partecipazione dell’Aias Pegaso Matera e di Oltre L’Arte.

Gli organizzatori concludono:

“Un modo per mettersi in gioco, sfidarsi divertendosi, ridendo e scherzando con amici vecchi e nuovi”.

Ecco le locandine delle iniziative.