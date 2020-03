Premi lotteria degli scontrini: ecco come avere il codice per l’estrazione

La lotteria degli scontrini, il concorso a premi collegato al nuovo “scontrino elettronico”, in vigore dal primo Gennaio, ha come l’obiettivo primario quello di limitare e contenere l’evasione fiscale.

I premi mensili sono tra 30mila e 100mila euro e un’estrazione annuale di 1 milione per gli acquisti fatti in contanti, che sale a 5 milioni per i pagamenti digitali.

Come esplicitato da una nota congiunta del ministero dell’Economia, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Sogei e Agenzia delle Entrate, potranno partecipare tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia con un acquisto a partire da 1€ ed esibendo il loro codice lotteria.

Ottenere il codice è facile: occorre inserire il proprio codice fiscale nell’area pubblica del “portale lotteria” disponibile dalle ore 12:00 del 9 Marzo.

Dopo di ché il codice potrà essere stampato su carta o salvato su smartphone o tablet per essere mostrato all’esercente.

Per ogni scontrino elettronico trasmesso all’Agenzia delle Entrate il sistema lotteria genererà un determinato numero di biglietti virtuali.

Inizialmente saranno previste estrazioni mensili con 3 premi al mese pari a 30mila euro ciascuno e una estrazione annuale con un premio pari a 1 milione di euro.

Per pagamenti con carte o bancomant, i premi mensili sono da 100mila euro per i cittadini e da 10mila per i negozianti, mentre il premio annuale è da 5 milioni per l’acquirente e da 1 milione per l’esercente.

La prima estrazione mensile sarà effettuata il 7 Agosto, le successive estrazioni mensili avverranno ogni secondo Giovedì del mese.

A partire dal 2021, inoltre, verranno attivate anche estrazioni settimanali con 7 premi del valore di 5mila euro ciascuno.

I premi della lotteria non saranno assoggettati ad alcuna tassazione.

L’obiettivo del governo è far sì che la partecipazione al concorso, e il conseguente aumento degli scontrini, possa contribuire alla riduzione del divario tra l’Iva potenziale e quella incassata dallo Stato.