Pomarico: “Questi lavori ci permetteranno di mettere in sicurezza e illuminare il nostro bivio in modo definitivo”. Le modifiche alla circolazione

Dalla prossima settimana iniziano i lavori di illuminazione di tutto il bivio e della messa in sicurezza della rampa che si imbocca dall’uscita della galleria provenendo da Matera.

Quindi il disagio (che consiste nel percorrere la strada alternativa, la SP Baracche) sarà solo per chi rientra da Matera-Bari e per chi deve prendere direzione Basentana, quindi direzione per Potenza/Metaponto, mentre per chi va verso Matera-Bari e/o chi rientra dalla Basentana, quindi da Potenza/Metaponto non troverà alcuna difficoltà.

Scrive il sindaco di Pomarico Mancini:

“Cari cittadini e non, vi chiediamo un po’ di pazienza, in quanto questi lavori ci permetteranno di mettere in sicurezza e illuminare il nostro bivio in modo definitivo.

E poi, a fine lavori, ci sarà una sorpresa che sicuramente piacerà a tutti”.