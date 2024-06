Policoro, trovata una povera tartaruga con un amo e una lenza attaccata nell’esofago: ecco la storia e le foto di “Vegeta 2”

Un’altra tartaruga marina del Centro Recupero Tartarughe Marine WWF Italia – Policoro è tornata in mare: stiamo parlando di Vegeta 2, una giovane Caretta caretta che il 31 Maggio è stata liberata dalla spiaggia della riserva Bosco Pantano.

Come fanno sapere dal Cento di Recupero:

“Era arrivata da noi ormai diverso tempo fa perché presentava un amo e la lenza attaccata ad esso nel proprio esofago, per questo era stata subito trasferita presso la Sea Turtle Clinic – DVM – UniBa del Professor Di Bello, il quale con il suo staff non ha perso tempo ed è intervenuto chirurgicamente per rimuovere i corpi estranei.

Dopo un periodo di riabilitazione presso il nostro Centro, Vegeta 2 è pronta a ricominciare la sua vita in mare aperto, e in questa liberazione abbiamo avuto il piacere di ospitare i ragazzi ed i professori dell’I.C. Mons. A. Caselle proveniente da Rapolla, che hanno accompagnato con entusiasmo la piccola nei suoi ultimi momenti sulla terraferma.

Buona vita Vegeta 2, cerca di star lontano dagli ami adesso!

Ringraziamo il network del Progetto Tartarughe WWF ITALIA Golfo di Taranto e Tirreno Meridionale, il professor Antonio Di Bello e il suo staff, sempre pronti a darci il loro supporto nella salvaguardia delle tartarughe marine che abitano il nostro amato Golfo di Taranto”.

Ecco le foto.