Policoro pronta ad accogliere la carovana internazionale di MiniBasket in Piazza. I dettagli

La città di Policoro è pronta ad accogliere la carovana internazionale di MiniBasket in Piazza, evento creato 34 anni fa dalla società sportiva “Pielle Basket Matera”, che quest’anno coinvolge attivamente anche Policoro e il Metapontino, con bambini di 10-11 anni appartenenti a 64 squadre provenienti da 4 continenti.
A partire dal pomeriggio di oggi, dopo lo start all’hotel “Heraclea”, sarà allestito appositamente sul lungomare, nei pressi del lido “La Capannina”, un campo che permetterà ad alcune squadre di vivere questa esperienza unica, affacciati sulle rive dello Jonio.
Entusiasta il sindaco Enrico Bianco:
“𝑅𝑖𝑛𝑔𝑟𝑎𝑧𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑙’𝐴𝑠𝑑 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑐𝑜𝑟𝑜 𝑒 𝑔𝑙𝑖 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑧𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑃𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝐵𝑎𝑠𝑘𝑒𝑡 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑣𝑒𝑟 𝑜𝑟𝑐ℎ𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜. 𝐸̀ 𝑢𝑛𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑎 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑒 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎̀ 𝑐𝑖𝑡𝑡𝑎𝑑𝑖𝑛𝑖 𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑖 𝑖𝑚𝑝𝑒𝑔𝑛𝑎𝑛𝑜 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑖𝑛 𝑐𝑖𝑡𝑡𝑎̀. 𝑈𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒, 𝑎𝑚𝑖𝑐𝑖𝑧𝑖𝑎 𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎𝑟𝑖𝑒𝑡𝑎̀, 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖 𝑖 𝑡𝑒𝑚𝑖 𝑐ℎ𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑠𝑐𝑜𝑛𝑜 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑒𝑠𝑖 𝑒 𝑛𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖.
𝑃𝑒𝑟 𝑛𝑜𝑖 𝑒̀ 𝑚𝑜𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑’𝑜𝑟𝑔𝑜𝑔𝑙𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑟 𝑜𝑓𝑓𝑟𝑖𝑟𝑒 𝑎 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑙 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑙𝑢𝑛𝑔𝑜𝑚𝑎𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑐𝑜. 𝑆𝑖𝑐𝑢𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑎𝑟𝑎̀ 𝑜𝑐𝑐𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑖 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑖 𝑟𝑎𝑔𝑎𝑧𝑧𝑖 𝑑𝑖 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑟𝑒 𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑟𝑠𝑖, 𝑖𝑛 𝑢𝑛 𝑚𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑝𝑖𝑒𝑛𝑜 𝑑𝑖 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑖𝑐𝑜𝑙𝑡𝑎̀. 𝐿𝑜 𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑒̀ 𝑢𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑟𝑒”.
L’assessore allo Sport Giuseppe Montano:
“𝐼 𝑑𝑖𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑃𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑒𝑟𝑜𝑖 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑛𝑖, 𝑝𝑒𝑟𝑐ℎ𝑒́ 𝑝𝑒𝑟 34 𝑎𝑛𝑛𝑖 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖 𝑖𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑢𝑜𝑣𝑒𝑟𝑒 𝑒 𝑓𝑎𝑟 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑟𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑓𝑒𝑠𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑖 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒, 𝑐ℎ𝑒 𝑣𝑎 𝑜𝑙𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑜 𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑓𝑎𝑟 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑟𝑒 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑑𝑖 𝑝𝑎𝑐𝑒 𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛𝑧𝑎. 𝐶𝑖 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑒 𝑐ℎ𝑒 ℎ𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑟𝑠𝑜 11𝑚𝑖𝑙𝑎 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑐𝑖.
𝐿𝑎 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎 𝑑𝑖 𝐷𝑢𝑏𝑎𝑖 𝑠𝑖 𝑒̀ 𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒 12 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑒 𝑖𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑔𝑢𝑒𝑟𝑟𝑎, 𝑚𝑎 ℎ𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑒𝑑 𝑒̀ 𝑞𝑢𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑛𝑜𝑖”.