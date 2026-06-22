Basilicata: purtroppo non ce l’ha fatta il boscaiolo travolto da un albero

A circa tre settimane dall’incidente che lo aveva coinvolto, è morto, Salvatore Rusciani, il sessantacinquenne di Terranova di Pollino, che era rimasto travolto dal tronco di un albero, durante la raccolta della legna.
Fa sapere rainews:
“Ricoverato e poi operato al “San Carlo” di Potenza, non ce l’ha fatta. E’ deceduto ieri in Ospedale.
Cordoglio è stato espresso dal Sindaco Franco Mazzia e dall’intera comunità.
I funerali si svolgeranno domani alle 17:00 nella Chiesa Madre “San Francesco da Paola”, a Terranova di Pollino”.
Ci striangiamo al dolore della famiglia per questa terribile perdita.