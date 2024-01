Policoro: per questi giovani studenti un viaggio avvincente alla ricerca della propria identità. Ecco le foto dell’iniziativa

Gli studenti della classe I E, durante le ore di narrativa, hanno esplorato il suggestivo mondo del celebre libro “Le avventure di Pinocchio”.

Così spiega l’Istituto Comprensivo n. 1 “L. Milani” di Policoro:

“Questa esperienza letteraria ha costituito il punto di partenza per un viaggio avvincente alla ricerca della propria identità.

La curiosità dei ragazzi, unita alla guida ispiratrice della loro insegnante, professoressa Rosanna Leo,ha trasformato lo studio del libro in un emozionante processo di umanizzazione, unendosi al leggendario protagonista della storia. La scena si è trasferita nell’antipalestra della scuola secondaria di primo grado, dove i ragazzi hanno trasformato la loro esplorazione letteraria in un evento straordinario, condividendo le loro riflessioni e le scoperte maturate durante il percorso, con genitori e docenti in un intenso dialogo sulla complessità della ricerca di sé stessi.

L’atmosfera, già intrisa di magia grazie alla storia di Pinocchio, è stata ulteriormente arricchita dalle straordinarie performance musicali degli insegnanti di strumento dell’Istituto L. Milani.

Le melodie coinvolgenti hanno amplificato l’emozione e la profondità dell’evento, trasformandolo in un momento davvero incantevole”.

Ecco le foto.