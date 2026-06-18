Policoro, “Onde di coraggio” per la Giornata mondiale del rifugiato con accoglienza e inclusione

Si chiama “Onde di coraggio”, l’iniziativa promossa dalla cooperativa sociale “Novass” e sostenuta dall’Amministrazione comunale in occasione della “Giornata mondiale del rifugiato 2026”, in programma il 19 e 20 giugno anche a Policoro.

Inserito nel calendario ufficiale della “Refugee Week Italia”, l’evento sarà occasione di confronto sul tema dell’accoglienza e dell’inclusione sociale, coinvolgendo cittadini, istituzioni, scuole, associazioni, imprese e beneficiari dei progetti di accoglienza presenti sul territorio.

Il sindaco, Enrico Bianco, alla presenza dell’assessore alle Politiche sociali, Cinzia Mastronardi, ha firmato con Yussef, uno dei rappresentanti della cooperativa, il “Patto dell’onda” immaginando insieme ai ragazzi ospiti e ormai integrati a Policoro, il futuro della comunità in un percorso di inclusione e partecipazione.

Il sindaco Bianco: «𝐴𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑎 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑐𝑜𝑟𝑜 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑜𝑙𝑎 𝑖𝑚𝑚𝑖𝑔𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑣𝑒 𝑓𝑎𝑟𝑒 𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒, 𝑝𝑒𝑟 𝑛𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑒𝑟𝑒 𝑛𝑒𝑙𝑙’𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑎𝑟𝑠𝑖 𝑎 𝑜𝑠𝑝𝑖𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖 𝑟𝑎𝑔𝑎𝑧𝑧𝑖 𝑟𝑖𝑚𝑎𝑠𝑡𝑖 𝑠𝑜𝑙𝑖 𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑛𝑑𝑜. 𝐶𝑜𝑛 𝑌𝑢𝑠𝑠𝑒𝑓 𝑒𝑑 𝑖 𝑠𝑢𝑜𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑔𝑛𝑖 𝑑𝑖 𝑣𝑖𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑎𝑏𝑏𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑎𝑣𝑣𝑖𝑎𝑡𝑜 𝑢𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑙𝑜𝑔𝑜 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜, 𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑎𝑟𝑎̀ 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑒 𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑟𝑖𝑟𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑜𝑟𝑠𝑒 𝑢𝑚𝑎𝑛𝑒 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎̀, 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑑𝑖 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑛𝑢𝑜𝑣𝑒 𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑐𝑐ℎ𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑖 𝑛𝑜𝑖.

𝐿’𝑎𝑐𝑐𝑜𝑔𝑙𝑖𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑣𝑒 𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑒 𝑔𝑖𝑢𝑠𝑡𝑎 𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒, 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑟𝑜 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎̀ 𝑑𝑖 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑟𝑒 𝑖 𝑙𝑜𝑟𝑜 𝑠𝑜𝑔𝑛𝑖. 𝐼𝑙 𝑑𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑑𝑖 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑐𝑜𝑟𝑜 𝑒̀ 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑛𝑒𝑙𝑙’𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎 𝑐ℎ𝑖 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑑𝑎 𝑓𝑢𝑜𝑟𝑖, 𝑑𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑢𝑛’𝑜𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎̀ 𝑎 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑖. 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑐𝑜𝑟𝑜 𝑒̀ 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑠𝑖𝑣𝑎 𝑒 𝑚𝑎𝑖 𝑒𝑠𝑐𝑙𝑢𝑠𝑖𝑣𝑎».

Il 19 giugno, la sala consiliare del municipio ospiterà un percorso partecipativo dedicato ai temi dell’accoglienza, della scuola, del lavoro e della cittadinanza attiva.

Il 20 giugno, nella “Giornata mondiale del rifugiato”, l’iniziativa si trasferirà sul lungomare di Policoro presso il lido “Sporting Beach” con laboratori, attività sportive, momenti artistici, testimonianze e occasioni di incontro aperte a tutta la cittadinanza.