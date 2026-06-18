A Ferrandina giornata di sensibilizzazione dedicata alla sicurezza nei luoghi di lavoro

Venerdì 𝟭𝟵 𝗴𝗶𝘂𝗴𝗻𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟲, 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟴:𝟬𝟬, la 𝗦𝗮𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗶𝗹𝗶𝗮𝗿𝗲 ospiterà una giornata di sensibilizzazione dedicata alla sicurezza nei luoghi di lavoro, 𝗶𝗻 𝗺𝗲𝗺𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗶 𝗔𝗻𝘁𝗼𝗻𝗶𝗼 𝗣𝗶𝗿𝗿𝗲𝘁𝘁𝗶 𝗲 𝗱𝗶 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗲 𝗹𝗲 𝘃𝗶𝘁𝘁𝗶𝗺𝗲 𝗱𝗲𝗴𝗹𝗶 𝗶𝗻𝗰𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶 𝘀𝘂𝗹 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗼.

Un momento di confronto aperto a cittadini, istituzioni, professionisti e studenti, per ribadire insieme che la cultura della prevenzione è un valore imprescindibile.

𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗲𝗿𝗿𝗮𝗻𝗻𝗼:

▪𝗖𝗮𝗿𝗺𝗶𝗻𝗲 𝗟𝗶𝘀𝗮𝗻𝘁𝗶, Sindaco di Ferrandina

▪𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀𝗰𝗼 𝗠𝗮𝗻𝗰𝗶𝗻𝗶, Presidente della Provincia di Matera

▪𝗠𝗮𝗿𝗰𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗣𝗶𝘁𝘁𝗲𝗹𝗹𝗮, Presidente del Consiglio regionale della Basilicata

▪𝗚𝗶𝗼𝘀𝘂è 𝗙𝗲𝗿𝗿𝘂𝘇𝘇𝗶, Dirigente dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Bernalda – Ferrandina”

La giornata sarà arricchita dalle testimonianze di 𝗧𝗶𝘇𝗶𝗮𝗻𝗮 𝗣𝗶𝗿𝗿𝗲𝘁𝘁𝗶 e 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮 𝗖𝗶𝗿𝗲𝗹𝗹𝗶, che porteranno il loro contributo umano e diretto sul tema della perdita e della responsabilità sociale.

Seguiranno gli interventi di professionisti ed esponenti del mondo istituzionale e associativo.

La giornata si concluderà con l’intervento musicale dei 𝗞𝗿𝗶𝗸𝗸𝗮 𝗥𝗲𝗴𝗴𝗮𝗲, che proporranno il brano “𝘕𝘰𝘯 𝘱𝘶ò 𝘧𝘪𝘯𝘪𝘳𝘦 𝘤𝘰𝘴ì”, dedicato al tema della sicurezza e della tutela della vita.