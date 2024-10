Policoro: incidente per uno scuolabus con a bordo 10 ragazzi delle scuole medie! Questi gli ultimi aggiornamenti

Alle ore 14:35 circa, la squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Matera che opera nel territorio di Policoro, è intervenuta per un incidente stradale fra una Fiat Punto di colore grigio scuro con alla guida un ragazzo di 23 anni di origini albanesi, e uno scuolabus di colore bianco con a bordo 10 ragazzi delle scuole medie di Policoro, un’accompagnatrice e il conducente di 64 anni, anch’egli di Policoro.

L’impatto fra i veicoli è avvenuto nelle immediate vicinanze dell’incrocio fra Via Lido e Via Metaponto a Policoro.

Tutti i coinvolti, trasportati presso il nosocomio di Policoro, hanno riportato ferite lievi.

Sul posto sono sopraggiunte anche: la squadra VV.F. di Tinchi, 3 ambulanze del 118, i Carabinieri di San Giorgio Lucano, la Polizia Stradale e la Polizia Locale di Policoro.

Il tratto di strada interessato dall’incidente è tuttora chiuso al traffico, in direzione sud, per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Ecco le foto.