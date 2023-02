Policoro, inaugurata la palestra dell’Iis Pitagora: “previsti altri interventi sul plesso jonico”. I dettagli

E’ stata inaugurata stamane, a Policoro, la palestra dell’Iis Pitagora, una struttura da tempo inutilizzata ma rimessa a nuovo grazie all’intervento, celere e determinato, della Provincia di Matera.

Al taglio del nastro erano presenti il presidente dell’Ente di via Ridola, Piero Marrese, il dirigente scolastico dell’istituto, prof.ssa Maria Carmela Tarantino, il sindaco di Policoro, Enrico Bianco, il consigliere comunale di opposizione, Giuseppe Maiuri, il presidente del Consiglio d’istituto, Pino Giordano, e il parroco di Padre Minozzi, don Michele Ciliberti.

Ha dichiarato Marrese:

“Oggi riconsegniamo ai legittimi proprietari, cioè gli studenti, questa palestra tanto agognata e per la quale la Provincia di Matera non ha lesinato impegno e determinazione.

Personalmente mi sono posto un obiettivo: far tornare questa struttura a nuova vita, perché ritengo che la pratica sportiva connessa al percorso d’istruzione rivesta un ruolo fondamentale per la crescita dei nostri ragazzi.

Posso anticipare che questo non è l’unico intervento sul plesso del Pitagora: c’è infatti un finanziamento che abbiamo ottenuto come Provincia per migliorarne la sicurezza sismica e un altro, finanziato dal PNRR, per riqualificare l’area sportiva esterna alla scuola.

Stiamo, dunque, lavorando in modo incessante per migliorare globalmente l’offerta formativa anche nella città di Policoro.

Il mio ringraziamento va al consigliere provinciale di Policoro, Gianluca Modarelli, al consigliere provinciale con delega alle palestre, Emanuele Pilato, alla dirigente scolastica; ai tecnici della Provincia e alla ditta che ha realizzato l’intervento”.

La dirigente scolastica ha evidenziato la “volontà del presidente Marrese nella realizzazione dei lavori della struttura”, parlando di “un obiettivo importante, anche sociale, centrato.

Da oggi la nostra scuola è più ricca e sono certa che gli studenti, ai quali consegniamo idealmente la palestra, sapranno custodirla in modo congruo e degno”.

Prima del taglio del nastro don Ciliberti ha benedetto la palestra, mentre in un momento successivo il presidente Marrese ha dato il via alla nuova vita della struttura con il primo tiro, seguito da un’amichevole di volley inscenata dalle studentesse dell’Iis Pitagora.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)