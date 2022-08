Policoro: grande successo per la 2° edizione della “Coppa Antonio Statuto” con giovani atleti provenienti da Bernalda, Puglia e Campania! Ecco i vincitori

E’ stata assegnata nella giornata di domenica, in collaborazione con Academy Basket Potenza sul playground allestito dall’organizzazione all’interno del Villaggio Heraclea di Policoro, la 2^ edizione della “Coppa Antonio Statuto – Trofeo Fantastico Mondo”.

L’itinerante rassegna cestistica estiva organizzata dal Comitato Basilicata Coast to Coast e con il prezioso supporto della FIP Basilicata nella designazione di arbitri e ufficiali di campo, ha visto la disputa delle gare finali di tutte le categorie senior e giovanili.

Venti squadre e oltre ottanta partecipanti si sono date battaglia, per più di cinquanta partite giocate durante l’intero pomeriggio, davanti ad un pubblico caloroso ed appassionato, in attesa dell’assegnazione dei verdetti finali.

Due sfide hanno caratterizzato l’Under 14 Femminile con la squadra Blu (Erika Lorusso, Donatina Pietrafesa, Anastasia Sergio, Miriam Alianelli) a prevalere sulla Bianca (Anna Claudia Motola, Ilaria Magno, Diamante Guglielmi e Lucia Sabina), col trofeo che resta in casa Invicta Potenza ma che ha visto, nel pieno spirito inclusivo della manifestazione, la partecipazione anche di giovani atlete provenienti da Bernalda, dalla Puglia e dalla Campania.

Si ferma in finale, dopo due vittorie di tappa ed un girone da imbattuti, il cammino dei materani Sassiwarriors nell’Under 14 Maschile, sconfitti dai pugliesi Arrosto e Tiro (Domenico Comes, Giuseppe Granata, Antonio Basile e Alessandro Galatone), quartetto composto da atleti giunti da Castellaneta e Palagiano, in un torneo cui hanno partecipato sei squadre, inclusa una selezione interamente composta dalle ragazze protagoniste della già citata finale femminile.

Va in Puglia anche la categoria Under 16 uomini: vincono i Minnesode Tindermilf (Pierluigi Biandolino, Pietro Calia, Tommaso Mongelli e Anselmo Sasso) sui combattivi e generosi Del Basket (Lasalvia, Lorenzo Cotrufo, Dadaon Montemurro) di Matera, così come non mancano sorprese anche nell’Under 18.

I Borgo Pineto (il potentino Leonardo Serra insieme a Francesco Savoia e Marco Grieco) si prendono la rivincita della tappa di Castellaneta, prevalendo sul terzetto Virtus Matera degli Armani Comio.

Pronostico rispettato, invece, nella Open Maschile, dove quattro triple di Simone Ginefra spianano la strada al successo dei Poveri Gabbiani (Davide Durantini, Simone Dagostino, Guglielmo Piro) in un’avvincente finale giocata contro i Minnesode Timberwolves (Giuseppe De Marco, Gianni Addabbo, Vincenzo Santoiemma) provenienti da Gioia Del Colle.ù

In virtù degli inserimenti di Basilicata Coast to Coast nei vari circuiti nazionali, le vincitrici delle tre tappe senior di Metaponto, Praia a Mare e Castellaneta giocheranno venerdì 5 a Cesenatico il Challenger di qualificazione con due posti in palio per le Finals in programma sabato, tra le migliori 16 d’Italia.

Prime e seconde di ciascuna categoria senior e under avranno inoltre l’opportunità di competere per la LB3x3 – Basketball League, che assegnerà i suoi titoli nel weekend di Roseto degli Abruzzi dal 9 all’11 Settembre, mentre l’Under 16 e l’Under 18 rappresenteranno la Basilicata anche alle Finali giovanili di Lignano e le due Under 14 parteciperanno al Trofeo CONI di Valdichiana Senese.

Felici della presenza di mamma Franzella (alla quale è stata consegnata una canotta ufficiale del torneo) e Salvatore Statuto, fratello di Antonio cui è dedicata la manifestazione, gli organizzatori Giuseppe Carella e Donatello Viggiano rivolgono il più sincero ringraziamento alla FIP Basilicata, ai suoi arbitri ed ufficiali di campo per aver consentito un celere ed efficace svolgimento della manifestazione, così come al main sponsor Agenzia “Fantastico Mondo” (in palio uno smartbox per i vincitori della categoria senior) e agli altri partner del circuito, incluso il distretto regionale di Sport e Salute Basilicata, che ha gentilmente fornito le medaglie consegnate agli atleti nel corso di tutte le singole tappe più la giornata finale.

Un ultimo grazie anche a Gieffe Sport, Lido Marajà 2.0, Azienda Ortofrutticola Quattromini, Green Park di Metaponto, Ottica, Bottega dei Sapori, Panificio Santa Lucia, Acquapark Acqua Azzurra, Camping Village Riva dei Greci, le aziende che hanno aderito e sostenuto la manifestazione andando a comporre la ricca lista premi finale.

