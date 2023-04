Policoro, Fragola Party: “eccellenze sempre più apprezzate dai turisti stranieri e da buyer internazionali”. I dettagli

“Il fragola della Basilicata party 2023 come ribadito dal ministro Lollobrigida è una preziosa iniziativa che mette al centro l’importanza della produzione coniugando un profondo valore sociale, il tutto in perfetta sintonia con l’azione portata avanti dal governo Meloni, protagonista di importanti battaglie a vantaggio delle filiere e per affermare il valore della cucina italiana nel mondo candidata a patrimonio dell’Unesco, sostenendo al tempo stesso un fermo no al cibo sintetico”.

E’ il commento del capogruppo di FdI in Consiglio regionale della Basilicata, Tommaso Coviello, sulla recente manifestazione pasquale organizzata a Policoro e sostenuta dall’Amministrazione locale e dalla Regione Basilicata.

Prosegue Coviello:

“La valorizzazione del comparto agroalimentare lucano è fortemente trainata dal settore ortofrutticolo, il quale si è egregiamente distinto a Berlino in occasione della Fruit Logistica e rappresenta un volano di crescita turistica che riesce, come nel caso del Metapontino, a combinare offerta enogastronomica, patrimonio storico – culturale e attività balneare.

I margini sono ancora notevoli ed è costante l’impegno della Regione Basilicata, dalla Bit di Milano alla Bmt di Napoli passando per il Vinitaly di Verona, a vantaggio della promozione del territorio e delle sue eccellenze, sempre più apprezzate dai turisti stranieri e da buyer internazionali“.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)