Policoro: finanziato un importante progetto rivolto alla fascia adolescenziale. L’annuncio

“Il Comune di Policoro, in qualità di Capofila dell’Ambito Metapontino Collina Materana avrà la sua DesTEENazione“.

Ad annunciare l’avvenuto finanziamento di un importante progetto rivolto alla fascia adolescenziale da realizzarsi nell’area che comprende ben 17 Comuni, il Sindaco, Enrico Bianco e l’Assessore alle Politiche Sociali, Cinzia Mastronardi.

La città di Policoro, nel suo ruolo di Capofila, aveva candidato il progetto “MetaponTEEN New Generation” al bando “DesTEENazione – Desideri in Azione” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che prevede la realizzazione di spazi multifunzionali dedicati alla fascia adolescenziale per favorire la “partecipazione, lo sviluppo delle potenzialità, l’integrazione, l’inclusione sociale, il contrasto alla dispersione scolastica e la valorizzazione delle competenze affettive e relazionali dei preadolescenti e degli adolescenti”.

Dei due previsti in Basilicata, uno sarà realizzato nel Metapontino, nel territorio di Marconia di Pisticci.

Dichiarano Bianco e Mastronardi:

“L’importante lavoro svolto dagli uffici e la ricerca accurata delle reali esigenze del territorio è stato premiato: il nostro Ambito sarà dotato di una struttura polifunzionale destinata alla fascia adolescenziale, oggi più che mai particolarmente vulnerabile.

Siamo chiamati, come Ambito Socio Territoriale di un’area vasta che va dalla collina materana alla costa metapontina, a svolgere un ruolo di primaria importanza per intercettare i bisogni e le esigenze della popolazione fragile e vulnerabile: per questo motivo e per l’importante risultato ottenuto sentiamo di ringraziare sia gli amministratori dei 17 Comuni del nostro Ambito per la condivisione delle scelte programmatiche e per la visione politica lungimirante, sia gli operatori amministrativi e sociali dell’Ufficio di Piano e dei singoli Comuni per la fase esecutiva di tutte le attività sinora svolte”.