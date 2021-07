Policoro entra nel circuito nazionale delle “Città cardioprotette”! Ecco dove saranno posizionati i nuovi defribrillatori

Policoro (MT) rientra nel circuito nazionale delle “Città cardioprotette”.

Fortemente voluta dal Sindaco, dr Enrico Mascia, sabato 10 luglio, presso la sala Consiliare della città ionica, si terrà la cerimonia di consegna di 3 Defibrillatori che saranno posizionati in punti strategici della città, evidenziati sulle mappe di Policoro e geolocalizzati scaricando l’applicazione sugli smartphone “Cuore nostro”.

L’iniziativa nasce dall’adesione del Comune di Policoro alla proposta della società MG Comunication che supporta le città d’Italia che intendono far parte del progetto, mediante richiesta di adesione a partner privati che contribuiscono alla donazione di defibrillatori ad uso della collettività.

I tre nuovi defibrillatori, due dei quali funzioneranno h24, saranno posizionati:

uno nella centralissima piazza Eraclea;

uno in un’auto di servizio della Polizia Locale;

uno presso il Centro Commerciale Heraclea.

Gli altri 3 defibrillatori già presenti in Città, ossia presso gli istituti scolastici Pitagora ed Enrico Fermi siti in via Puglia e presso l’Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II” in via Allende, utilizzabili negli orari scolastici, saranno inseriti sia nelle mappe divulgative della città (15 pannelli 70×100) che nell’APP Cuore Nostro.

Alla cerimonia di consegna prenderanno parte:

l’Amministrazione Comunale di Policoro, nella persona del Sindaco, Enrico Mascia;

il Presidente della Società MG Comunication, Maurizio Graffeo;

esponenti del mondo sanitario ed imprenditoriale della città.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)