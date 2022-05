Policoro: dopo due anni di restrizioni il lungomare torna vitale più che mai ed è pronto per la nuova stagione estiva! Le foto

Tutto pronto a Policoro per la stagione estiva!

Inizio col botto ieri, 1° Maggio, Festa dei lavoratori, come fa sapere l’Amministrazione:

“Il lungomare della nostra città torna vitale più che mai ed è pronto per la nuova stagione estiva!

Questa domenica di primo maggio è il primo, vero test per dare il benvenuto all’estate 2022, dopo due anni di restrizioni e difficoltà.

Complici non solo il bel tempo che finalmente è arrivato, ma anche l’operoso lavoro dei nostri imprenditori locali, che non hanno mai abbandonato il sogno di portare a Policoro turismo, economia, dinamismo, versatilità.

Complice anche il Campionato Italiano di Categoria di Danza Sportiva – Settore Danze Internazionali IDO, che si tiene in questi giorni nella nostra città, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale, che sta facendo registrare, come comunicato dagli organizzatori dell’evento, la FIDIS – Federazione Italiana Danza Sportiva – migliaia di presenze tra atleti, preparatori, familiari, accompagnatori, ossia l’intera carovana che si muove dietro a competizioni ad alti livelli come quella che ospita in questi giorni la nostra città.

Sorridiamo all’uscita dalla pandemia, alla ripresa, al turismo, all’accoglienza, alle bellezze ambientali e logistiche del nostro lungomare, al nostro territorio che tanto ha dato e tanto ha da dare ai suoi figli e a coloro che vorranno soggiornarvi: sarete i benvenuti!”.

Ecco alcune foto della giornata.

