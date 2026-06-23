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Policoro, divieto di vendita per asporto di bevande in lattine, bottiglie e recipienti di vetro in queste zone. L’ordinanza

23 Giugno 2026

Il sindaco di Policoro, Enrico Bianco, ha firmato un’ordinanza che vieta la vendita per asporto di bevande contenute in lattine, bottiglie e recipienti di vetro su litorale, spiaggia e lungo le vie e le aree di sosta prospicienti il litorale.

Una misura restrittiva necessaria, per contenere l’abbandono indiscriminato di bottiglie e lattine fuori dai cestini di raccolta, che si è registrato negli anni passati, soprattutto nelle ore serali e notturne.

Il fenomeno può determinare gravi danni all’incolumità fisica delle persone e porre a repentaglio la sicurezza del territorio comunale, compromettendo il decoro urbano e l’igiene pubblica.

L’ordinanza entrerà in vigore il 1 luglio 2026 fino al 30 settembre, con il divieto di abbandono di bottiglie e lattine e l’obbligo per i titolari di concessioni balneari di rimuovere ogni tipo di rifiuto che derivi dalla loro attività, assicurando l’igiene e il decoro del suolo pubblico.

E’ vietato a chiunque introdurre, utilizzare e detenere contenitori in vetro per alimenti e bevande durante gli eventi e le manifestazioni pubbliche sul litorale, sulla spiaggia e lungo le vie e le aree di sosta prospicienti il litorale.

Tutte le prescrizioni si estendono anche ai titolari di distributori automatici h24, autorizzati alla vendita di alimenti e bevande in prossimità delle aree di sosta prospicienti il litorale.