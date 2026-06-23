Policoro, divieto di vendita per asporto di bevande in lattine, bottiglie e recipienti di vetro in queste zone. L’ordinanza

Il sindaco di Policoro, Enrico Bianco, ha firmato un’ordinanza che vieta la vendita per asporto di bevande contenute in lattine, bottiglie e recipienti di vetro su litorale, spiaggia e lungo le vie e le aree di sosta prospicienti il litorale.

Una misura restrittiva necessaria, per contenere l’abbandono indiscriminato di bottiglie e lattine fuori dai cestini di raccolta, che si è registrato negli anni passati, soprattutto nelle ore serali e notturne.

Il fenomeno può determinare gravi danni all’incolumità fisica delle persone e porre a repentaglio la sicurezza del territorio comunale, compromettendo il decoro urbano e l’igiene pubblica.

L’ordinanza entrerà in vigore il 1 luglio 2026 fino al 30 settembre, con il divieto di abbandono di bottiglie e lattine e l’obbligo per i titolari di concessioni balneari di rimuovere ogni tipo di rifiuto che derivi dalla loro attività, assicurando l’igiene e il decoro del suolo pubblico.

E’ vietato a chiunque introdurre, utilizzare e detenere contenitori in vetro per alimenti e bevande durante gli eventi e le manifestazioni pubbliche sul litorale, sulla spiaggia e lungo le vie e le aree di sosta prospicienti il litorale.

Tutte le prescrizioni si estendono anche ai titolari di distributori automatici h24, autorizzati alla vendita di alimenti e bevande in prossimità delle aree di sosta prospicienti il litorale.