Il Sindaco, la Giunta e l’Amministrazione Comunale di Policoro tutta esprimono il proprio cordoglio alla famiglia del compianto Benedetto Gallitelli, scomparso oggi pomeriggio.

Questo il ricordo:

“Benedetto, per anni protagonista nella storia politica della nostra società, sarà ricordato per sempre per il suo impegno e per il contributo alla crescita e allo sviluppo di Policoro.

Caro Benedetto, riposa in pace”.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa terribile perdita.