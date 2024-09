“Questa mattina a Matera in Regione Basilicata.

In virtù della Misura 7.2, il Comune di Policoro ha ricevuto il contributo di 50mila euro per la realizzazione di un impianto dedicato all’efficientamento energetico e per risparmiare attraverso l’autoconsumo.

Nello specifico, l’investimento riguarderà l’opera presso il nostro Asilo Nido comunale di via Colombo.

Un altro, piccolo ma importante, finanziamento verso la nostra comunità”.

Lo fa sapere il Comune di Policoro.