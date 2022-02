Policoro, Carnevale 2022: questa piazza in festa mascherata con trampolieri, giocolieri e cantastorie! Ecco gli appuntamenti

Carnevale 2022: 2 giorni di festa in piazza Eraclea.

Piazza Eraclea in festa in vista del Carnevale 2022.

L’amministrazione Comunale di Policoro – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo – ha organizzato una due giorni interamente dedicata alle festività carnevalesche.

In programma, Domenica 27 Febbraio, per l’intera giornata, le melodie del gruppo musicale Street Band, che allieteranno grandi e piccoli che, in maschera, si riverseranno nella piazza centrale.

Martedì 1 Marzo, dalle ore 16.30, piazza Eraclea sarà invasa da fachiri, trampolieri, giocolieri e cantastorie, da uno spettacolo circense e da un gruppo musicale composto da cinque clown.

Dichiarano il Sindaco Enrico Mascia e l’Assessore al ramo, Maria Teresa Prestera:

“Si tratta di una due giorni fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale e beneaugurante per un ritorno alla normalità tanto sperato e desiderato.

I bambini, cuore pulsante della nostra città, saranno felici di vivere un momento festoso, cercando di allontanare il più possibile i momenti bui attraversati in questi due anni di pandemia.

L’appuntamento è per Domenica e Martedì prossimi in piazza Eraclea per vivere, tutti insieme, le giornate più colorate dell’anno”.

