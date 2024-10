Policoro: bel torneo di padel all’insegna della solidarietà! L’iniziativa

Si è svolto Domenica 13 Ottobre nei campetti Bola di Policoro, il torneo di padel organizzato dal Rotaract Club di Matera in occasione della World Polio Day.

L’evento ha avuto come obiettivo la raccolta fondi a sostegno della campagna “End Polio Now”, promossa dal Rotary International volta ad eradicare la poliomielite nel mondo.

La manifestazione ha raccolto fondi significativi, grazie alla generosità dei partecipanti e ha rappresentato un’importante occasione di sensibilizzazione sulla lotta contro questa malattia.

Durante il torneo, i partecipanti si sono sfidati in un clima di festa e amicizia, evidenziando il valore della solidarietà che caratterizza il Rotaract.

Il presidente del Rotaract Club di Matera, Maira Magno ha dichiarato:

“Siamo estremamente soddisfatti dell’affluenza e dell’entusiasmo che abbiamo riscontrato.

Eventi come questo non solo promuovono lo sport e la socializzazione, ma sostengono anche cause importanti come la lotta alla poliomielite”.

L’evento si è concluso con le premiazioni dei partecipanti e un rinfresco conviviale.

Un ringraziamento speciale va allo staff di Bola, che ha messo a disposizione gli spazi e ha supportato con grande professionalità l’iniziativa, rendendo possibile la realizzazione di questa giornata di sport e solidarietà.

I fondi raccolti saranno interamente devoluti alla campagna End Polio Now, contribuendo così a finanziare vaccini e programmi di prevenzione in tutto il mondo.