Basilicata: al via 4 bandi pubblici per assunzioni nella pubblica amministrazione a tempo indeterminato! Ecco le figure richieste

Al via oggi i bandi di concorso RIPAM per l’assunzione di oltre 2000 nuovi funzionari, nelle amministrazioni territoriali di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e presso il Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud, organizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, d’intesa con il Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud.

L’iniziativa del Governo – sostenuta dalla Commissione europea e finanziata con risorse europee e nazionali attraverso il Programma Nazionale Capacità per la Coesione 2021-2027 – prevede contratti a tempo indeterminato, per personale aggiuntivo rispetto alla dotazione degli Enti destinatari.

L’inserimento di giovani neolaureati risponde anche alle finalità strategiche del Governo in tema di modernizzazione della pubblica amministrazione, nell’ottica di migliorare l’efficacia dell’azione pubblica attraverso l’innovazione, la digitalizzazione e le nuove competenze.

Quattro sono i concorsi pubblici, su base territoriale, per esami, per il reclutamento di:

620 unità di personale con profili statistici, livello iniziale dell’area dei funzionari, a tempo indeterminato, per il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

di 148 unità di personale con profili giuridici, livello iniziale dell’area dei funzionari, a tempo indeterminato, per il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

di 1140 posti di specialista tecnico, livello iniziale dell’area dei funzionari, a tempo indeterminato, indetto dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da assegnare alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (Codice B.6)

di 184 unità di personale con profili informatici, livello iniziale dell’area dei funzionari, a tempo indeterminato, per il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per i bandi consultare https://www.formez.it/.