Policoro, attenzione: pericolo in questa zona a causa del tombino! La denuncia

Desta preoccupazione a Policoro (MT) un tombino sconnesso e sporgente presente in una delle vie cittadine.

Il chiusino, come evidente dalle foto, fuoriesce in modo inaspettato dalla sede stradale e costituisce un pericolo, non solo per gli automobilisti.

Ecco quanto fa sapere, in merito, il Consigliere comunale Giuseppe Maiuri:

“Invito a prestare MASSIMA ATTENZIONE in via Matera, altezza civico 5 (carreggiata di destra, verso Via S. Pellico).

Pericolosissima insidia della strada segnalata da Lunedì mattina presso gli uffici comunali ma al momento ancora né sistemata né indicata”.

Raccomandiamo prudenza.

Ecco le foto.

