Policoro: al via la pulizia della Fontana del Varatizzo. I dettagli

L’Associazione Enzo Gallitelli ha avviato l’eliminazione di tutta la vegetazione spontanea dalla famosa “Fontana del Varatizzo” di Policoro.

Tale bene, che si trova nell’area adiacente al Parco Archeologico di Policoro, è vincolato dalla Soprintendenza dei Beni Culturali e Monumentali.

Lo stato in cui versa tale bene è di totale incuria motivo per cui, come Associazione, ci siamo voluti fare carico di questa iniziativa di recupero.

La nostra volontà è stata quella, in primis, di rendere visibile la struttura storica sin dalla passeggiata.

Tale pulizia è stata resa possibile solo grazie alla fattiva collaborazione della famiglia Ferrara, proprietaria del bene, ed al lavoro dei fratelli Angelo e Carmelo Bellini che hanno messo a disposizione tutto il loro impegno, mezzi compresi. Li ringraziamo davvero entrambi.

Commenta il Presidente dell’Associazione Benetto Gallitelli:

“Questa prima pulizia è solo l’inizio di un percorso che ha come obiettivo quello di recuperare e rendere fruibile una fontana di tale pregio per Policoro, citata persino nel libro dell’Abate di Saint Non durante il suo viaggio nell’Italia del Sud fra il 1759 e il 1761.

Ma la nostra volontà finale è quella di facilitarne l’accesso per tutti, oggi ancora impedito da rivoli d’acqua e da un canneto che ne impediscono il passaggio”.

