Più di due milioni investiti dal Comune di Matera sulle scuole: ecco le novità

Ammonta a più di un milione e mezzo di euro, l’investimento già cantierizzato dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Bennardi, per affrontare le annose criticità nei plessi scolastici cittadini.

Risorse provenienti dall’avanzo di amministrazione 2023, a cui si aggiungerà 1,2 milioni dell’avanzo 2024.

Lo rende noto il primo cittadino, che ieri con l’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Falcone, il dirigente Ignazio Oliveri e l’architetto comunale Gravela, ha effettuato sopralluoghi su alcuni cantieri in fase di conclusione nei plessi scolastici interessati dalle maggiori criticità. Risorse servite per sostituire infissi interni ed esterni, imbiancare e igienizzare le aule; riqualificare fabbricati e persino realizzare bagni per persone con disabilità dove non esistevano affatto.

E’ la prima volta nell’ultimo trentennio che si investe seriamente sui plessi scolastici di competenza comunale, come ha rimarcato con soddisfazione Bennardi:

“Ci eravamo impegnati per questo, ed ecco i lavori iniziati questa estate e ormai prossimi alla conclusione.

Le opere programmate hanno riguardato la scuola di via dei Sanniti, dove sono stati sostituiti tutti gli infissi ormai vetusti e insicuri; alla scuola Marconi sono stati rifatti tutti i sanitari femminili, sostituite le piastrelle e i rivestimenti, programmando l’oscuramento delle finestre sulle quali saranno sostituite le vecchie tapparelle interne a scorrimento risalenti a 40 anni fa.

Nella scuola “Pascoli” si sta ultimando il rifacimento completo di quattro aule, dove si era verificato un cedimento della pavimentazione; sono stati rifatti alcuni bagni e dove mancavano gli infissi sono stati aggiunti.

Qui è stato realizzato anche il bagno per diversabili da sempre assente. Nella scuola “Guerricchio Fortunato” di via Fermi si stanno ultimando i nuovi bagni, mentre alla Media “Fermi” sarà rifatta nelle prossime settimane la guaina del tetto, per risolvere un annoso problema di infiltrazioni.

L’investimento complessivo è stato di 1,6 mln di euro circa per l’anno scorso, ma abbiamo già programmato investimenti per altri 1,2 milioni nel prossimo anno.

Sono tante le criticità e i problemi nelle scuole ma alcuni lavori attendevano da decenni e non scherzo.

Purtroppo non avendo una bacchetta magica a disposizione, non ci rimane che recuperare il tempo perduto e programmare negli anni a venire con costanza, investimenti tali da riportare sicurezza e decoro in tutte le scuole frequentate dai nostri figli.

Ho fatto visita ai cantieri con il nuovo assessore ai Lavori pubblici Falcone ed i nostri tecnici.

A tutti loro un ringraziamento per il lavoro svolto, come ai dirigenti d’istituto ed a tutto il personale scolastico, che sto incontrando ed incoraggiando”.

Poi il messaggio di augurio a tutti i bambini e ragazzi materani, che in questi giorni riprenderanno le lezioni:

“A tutti auguro un buon inizio di anno scolastico noi ce la metteremo tutta per garantire loro le migliori condizioni di vivibilità e sicurezza. Un bambino, un insegnante, un libro, una penna, possono cambiare il mondo, scriveva Malala Yousafzai.

La scuola è il nostro passaporto per il futuro, poiché il domani appartiene a coloro che oggi si preparano ad affrontarlo, scriveva Malcom X.

Ma la frase che dedico a tutti è quella dello scrittore Fabrizio Caramagna secondo il quale le scuole sono il luogo più sacro. Lì c’è tutto il cuore, lì ci sono tutti i germogli, lì c’è tutto il futuro, lì ci sono tutti i figli”.