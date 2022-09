Pisticci, slitta il rientro a scuola: ecco l’ordinanza

Una notizia giunge agli studenti di Pisticci dal Sindaco, Domenico Albano.

Il Primo cittadino fa sapere:

“La data di inizio delle lezioni scolastiche ricade all’indomani del giorno di chiusura delle feste di Marconia in onore della ‘Madonna delle Grazie’.

Sulla base di ciò, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno posticipare di un giorno il rientro a scuola.

Ciò allo scopo di permettere agli studenti, alle famiglie e alle scuole di Pisticci di poter vivere con serenità i giorni di festa.

In tale direzione va l’ordinanza, emessa oggi dal Sindaco che, per tutte le scuole del territorio comunale, fissa la data di rientro in aula per martedì 13 settembre.

A tutti i cittadini pisticcesi e ai visitatori provenienti da fuori il Sindaco Albano, l’Assessore alle Politiche Scolastiche Ruvo e l’intera Amministrazione Comunale augurano di trascorrere in serenità le festività dedicate alla “Madonna delle Grazie”.

Di seguito l’ordinanza emanata dal Sindaco.

