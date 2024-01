Pisticci, lavori Basentana: “priorità da quasi 2 anni”. I dettagli

Il 25 gennaio, in sala consiliare a Marconia, si terrà un incontro sui lavori in corso sul tratto della strada statale 407 Basentana che ricade in territorio pisticcese.

Saranno presenti, oltre al sindaco di Pisticci, Domenico Albano, e agli amministratori comunali, l’assessore regionale alle Infrastrutture, Gerardina Sileo, l’ingegnere dell’Anas, Antonio Lippolis, e i progettisti dell’ente.

All’incontro, aperto ai cittadini, sono invitati a partecipare le associazioni e gli imprenditori interessati dalle ricadute dei lavori in corso sullo svolgimento delle proprie attività.

Lo rende noto il sindaco Albano che sottolinea quanto la questione, che ha di recente sollevato qualche polemica, sia una priorità dell’agenda amministrativa:

“Come avevamo già detto in altre occasioni, faremo un incontro pubblico per informare la cittadinanza sulle modifiche al progetto ottenute dall’Amministrazione che guido al termine di un confronto serrato con l’Anas iniziato il 15 febbraio del 2022.

I lavori sulla Basentana sono una priorità dell’agenda amministrativa da quasi due anni e l’incontro servirà a definire, attraverso un confronto costruttivo, gli ultimi passaggi di un progetto che ha l’obiettivo di migliorare la viabilità e la sicurezza su un’arteria fondamentale del nostro territorio”.

Su impulso dell’Amministrazione di Pisticci, l’Anas ha infatti accordato importanti modifiche del progetto che adesso prevede la realizzazione di due sottopassi lungo i circa nove chilometri della Basentana interessata dai lavori di installazione delle barriere spartitraffico New Jersey, la realizzazione di tratti di complanari e la riattivazione di diversi tratturi al fine di garantire agli abitanti e agli imprenditori della zona un accesso sicuro, e il più possibile diretto, all’importante arteria stradale.

L’incontro si terrà nel pomeriggio, l’orario sarà comunicato al più presto.

Nella foto un dettaglio del progetto.